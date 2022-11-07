Menderes, tek adamla mücadele mirası bıraktı

DP İÇİN “AZICIK ONURU OLSA 6’LI MASADA İŞİ OLUR MU?” DİYEN ADALET BAKANI BOZDAĞ’A UYSAL’DAN CEVAP: “HER YERİNİZDEN ‘ONUR' VE ‘AHLÂK'IN DIŞINDA YOLSUZLUK, USULSÜZLÜK VE HUKUKSUZLUK AKIYOR.” DP GENEL BAŞKANI UYSAL, ADALET BAKANI BOZDAĞ’A; “ŞEHİT MENDERES BİZE ‘TEK ADAM’ İLE MÜCADELE MİRASI BIRAKTI” DEDİ.

MENDERES VE DP KİM, SİZ KİM!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisi ile ilgili ““Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin Genel Başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi.

Uysal, Bozdağ’ın açıklamalarının yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak şu açıklamayı yaptı: Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sayın Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; Her yerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor! Sonra, Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim! Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye’nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin’ diye bir vasiyet bırakmadı, ‘tek adam’ ile mücadele mirası bıraktı.”

YAZIKLAR OLSUN

Gün gelecek hesap vereceksiniz

Uysal’a sosyal medyadan çok sayıda destek geldi. Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Av. Arda Yılmaz, “Türkiye’nin genç lideri, genel başkanımız @DpGultekinUysal’ın adını dahi ağzına almaya onuru yetmeyecek insanlar neler söyler olmuş. O gün gelecek ve hesap vereceksiniz. Korkuyorsunuz, farkındayız” dedi.

DP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yavuz ise, “Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı olarak, Genel Başkanımıza yönelik saçma sapan sözler sarf eden Sn Adalet Bakanı’na iki çift sözüm var #YazıklarOlsunBekirBozdağ” diye yazdı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, “Hep diyorum, tekrar edeyim: Ormanın kralı ASLAN uyuduğu zaman çakallar kendini kral sanır, ayağa kalkınca herkes kaçışır. Siyasetin kralı da MERKEZ SAĞDIR, Allah’ım tekrar eski günlerimize dönmeyi bize nasip et. Nasip et ki bunlar kaçışsın” ifadelerini kullandı.

DP GİK Üyesi Esra Ercan, “Adalet Bakanlığı görevini sürdüren kimsenin Sayın Genel başkanım @DpGultekinUysal’ın kişilik haklarını ihlal edici söylemlerini esefle kınıyorum. Keşke Sayın Genelbaşkanım kadar Onurlu bir siyasiyle uğraşmak yerine mevcut hukuksuzluklarla ilgilenseniz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA