Çelik üretiminde 'kemiyet değil keyfiyet'

İskenderun Demir ve Çelik'in (İsdemir) 56’ncı kuruluş yıldönümünü etkinliklerine katılan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 56 yıllık sanayi birikimini yeni teknolojilerle güçlendirerek geleceğe taşıyacaklarını söyledi. “Kemiyet değil keyfiyet” diyen Yalçıntaş artık yüksek katma değerli ürünlerin standart ürünlerin yerini alacağını belirtti.

İskenderun’da düzenlenen etkinliklere katılan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, daha üstün kaliteli ve verimli üretim için yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerine dikkat çekerek "Finlandiya yüksek vasıflı çelik teknolojilerinde çok ileride. Bu teknolojiyi zırhta da kullanıyorlar. OYAK da oradaki Miilux firmasını satın aldı. O teknolojiden yararlanarak Manisa’da bir fabrika kurdu. Geçen sene Finlandiya’da bir tesis daha satın aldık. Onların da teknolojisini Türkiye’ye evirdik. Böylece Türkiye’de daha evvel üretilmeyen kalitede çelikleri üretmeye başladık” dedi. Yeni Asya / İstanbul

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