"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

MSB: Rusya ile mutabakat kapsamında müşterek çalışmalar başkayacak

23 Ekim 2019, Çarşamba 16:23
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında, bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacağı bildirildi.

MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, bölgede sivil zayiatın yaşanmadığını belirten Aktop, Türkiye ve ABD'nin 13 maddelik ortak açıklamasının ardından başlayan 120 saatlik sürenin sonunda, ABD tarafından YPG/PKK'nın bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini hatırlattı.

"Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak." ifadesini kullanan Aktop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılmasıyla terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

"Mehmetçik halkın özlediği ve beklediği şefkat eli" 

Kahraman Mehmetçiğin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı alanında da halkın özlediği ve beklediği şefkat eli olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Aktop, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan, en zor zamanlarda Mehmetçiğe destek olan, ordu-millet anlayışının en güzel örneğini sergileyen asil milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Aktop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 24-25 Ekim'de Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını anımsatarak, toplantıda NATO-Türkiye ilişkileri, Afganistan Doğal Kararlılık Harekatı, Savunma ve Caydırıcılık ile Hibrit Teknolojileri konularının görüşüleceğini belirtti. 

Akar'ın, güvenli bölge ile harekata ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağını kaydeden Aktop, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmasının da planlandığını ifade etti.

"Son gün araç çıkışı yapılmadı"

Öte yandan, askeri kaynaklar, harekatın icra edildiği bölgede, askeri anlamda temizlik faaliyetlerine devam edildiğini ve mutabakatın son gününde teröristlere ait herhangi bir araç çıkışının yapılmadığını aktardı.

Çıkış yapan araçların içerisinde ağır silah tespit edilmediğini belirten kaynaklar, "Bölgede sınırlı sayıda da olsa terörist olacağını değerlendiriyoruz. Bölgedeki teröristlerin varlığını askeri anlamda yapılacak temizlik faaliyetleri sonunda tespit edeceğiz. Herhangi bir teşebbüs durumunda teröristler, meşru müdafaa hakkı kapsamında etkisiz hale getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Zekeriya Altunok ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Aynularab'a girdi

    Derbi Mete Kalkavan'ın

    İngiltere'yi alarma geçti: Bir kamyonda 39 ceset bulundu!

    Şili Devlet Başkanı özür diledi

    ABD Savunma Bakanı: Bir Nato müttefiki ile savaşa girecek değiliz

    Rusya'dan teröristlere çekilme uyarısı

    Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır

    Siyasetin, Demokratlara ihtiyacı var

    Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti devam ediyor

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da

    Hukuka güven yoksa, düzen olmaz

    Müsbet hareket İslam’ın özüdür

    YPG'ye verilen süre doldu

    Türkiye, 29 Ekim'de güvenli bölgeye girecek

    Türkiye ve Rusya'dan Suriye mutabakatı

    YPG, güvenli bölgeden çekildiklerini açıkladı

    NATO ve Rusya da dahil olsun

    Elektrik üreticileri kilit vuruyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Yeni Asya yasağının arkaplan hikâyesi...
    Genel

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge’ye 200 bin konut” projesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Masa bir iken, şimdi beş oldu
    Asuman Kocaman

    Eşeğin aklı
    Mustafa ORAL

    Kefen, her kefede ağır basar
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’un kudsî çekirdekleri
    Risale-i Nur'dan

    İman; emniyeti de, hürriyeti de temin eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.