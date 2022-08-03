Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL yetkilerinin uzatılmasıyla birlikte kamudan ihraçların önünü açan KHK’nın geçici 35. maddesinin süresi doldu. Sürenin son gününe yaklaşırken çok sayıda kişinin bir anda kamudan ihraç edildiği iddiaları dikkat çekiyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Konuyu eleştirenlerden bir olan Kültür eski Bakanı Ertuğrul Günay, “Yetki düzenlemesinin süresi dolmak üzereyken binlerce kişinin kamudan ihracı haberi inanılmaz ve kabul edilemez. Böyle bir işlem ihraçların -öncekilerin çoğu gibi- hukuki değil, siyasi olduğunun kanıtıdır. Muhalefet bu haksızlıklara duyarsız kalmamalıdır” diyor. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir?” diye sordu. Yeneroğlu’nun diğer iki sorusu ise, “375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak, bu maddenin yürürlükte olduğu 4 yıllık süreçte toplam kaç kamu görevlisi ihraç edilmiştir? Bütün kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen ihraçlara dair istatistiki bilgiler nelerdir?” ifadeleri yer aldı.

Kaç kişi?

Son günde ihraç edilenlerin sayısı 6 bin ila 10 bin arasında olduğu iddiaları var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Tam da KHK ile ihraç yetkisinin sona ereceği son gün ve darbeden 6 yıl sonra 6.000 civarı kamudan ihraç toptancı bir yaklaşım olup hukuken sorunludur” derken, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “OHAL devam ediyor! Bitmeli! Büyük bir telaşla 6000 civarında kamu emekçisi işinden ihraç edilerek bir kez daha insanlar açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Çoğunun savunması bile alınmadan yapılan bu işlemler yargısız infazdır! Buna susan toplum iflah olmaz!” şeklinde açıklama yaptı. Av. Levent Mazılıgüney ise, “Binlerce ailenin evine ateş düşmüştür. Kriter olarak öne sürülen gerekçelerin hukukla ilgisi olmadığı gibi sadece muhaliflere uygulanan kriterlerin inandırıcılığı da kalmamıştır. Muhalefet partileri ve elbette toplum hukuksuz ihraçlara tepki göstermelidir” dedi.