Mülakat hukuka uygun değil

Mahkeme itirazı haklı buldu, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Türk Eğitim Sen’in açtığı davada, Ankara 19. İdare Mahkemesi kararıyla; davacı tarafından sözlü sınav puanına yapılan itirazın reddine dair işlemin yürütmesi durdurdu.

Türk Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda farklı illerde bulunan sınav komisyonları tarafından farklı uygulamalar yapılarak bazı illerde KPSS puanının yuvarlanması suretiyle matbu puanlar verildiği, bazı illerde ise KPSS puanına ek yüksek puanlar verilerek sözlü sınav puanları belirlendiği, bu uygulama farklılığı ise KPSS puanına göre kontenjan içinde yer alan bazı adayların sözlü sınav başarı puanına göre kontenjan dışında kalmalarına ve atanamamalarına sebebiyet verdiği bildirildi. Sendika olarak sözlü sınav sonucunda mağdur olan adaylara bu süreçte hukuki destek verildiği hatırlatılan açıklamada, “Sendikamız avukatlarınca açılan davada, Ankara 19. İdare Mahkemesinin 2024/1772 E. Sayılı ve 05.02.2025 tarihli kararıyla; davacı tarafından sözlü sınav puanına yapılan itirazın reddine dair işlemin yürütmesi durdurulmuştur” denildi.

KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde ise şöyle denildi: “…Bu minvalde, davacıya tüm sınav komisyonu üyeleri tarafından ‘eğitim bilimleri’ kriteri yönünden ‘0’ puan verildiği gibi, “bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü” kriteri alt baslıkları altında yapılan öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde davacıya tam puan olan ‘5’ puan verildiği, buna göre davacıya eğitim bilimleri kriteri yönünden neden ‘0’ verildiğine yönelik değerlendirme formunda bir açıklamada bulunulmadığı gibi, benzer kriterler yönünden tam puan verilmesinin de somut bir gerekçe ile ortaya konulamadığı, ayrıca davacıya sorulan 2025 ve 3034.soruların cevaplarının da bulunmadığı görülmektedir. “Bu durumda, ‘eğitim bilimleri’ kriteri yönünden ‘0’ puan verilmesine ilişkin somut bir gerekçe ortaya konulmadan ve her bir kriter yönünden yapılan değerlendirmede bütün komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına rağmen bütün kriterler ve alt kriterler için komisyon üyelerinin aynı puanı takdir etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığından, davacının yapılan sözlü sınav neticesinde başarısız sayılması işlemine yaptığı itirazın reddine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır”

MEHMET KARA - ANKARA