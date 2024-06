Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde mülteci sayısının Nisan ayı sonunda 120 milyona ulaştığını açıkladı.

Açıklama Dünya Mülteciler Günü’nden bir hafta önce yapıldı. BM, 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin 50. yılı olan 2001’den bu yana her yıl 20 Haziran’ı, dünyanın dört yanındaki mültecileri onurlandırmak için Dünya Mülteciler Günü olarak kutluyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, UNHCR’ın yeni verileri, savaş ve şiddetin küresel ölçekte tırmanması ve doğal afetlerin artmasıyla birlikte, ülkelerinden kaçan ya da kaçmak zorunda kalan insanların 2023 yılı sonunda 117,3 milyonu bulduğunu gösteriyor.

Kuruluş, bu yılın ilk 4 ayında zorla yerinden edilme rakamlarının da eklenmesiyle bu sayının 120 milyona ulaştığını tahmin ediyor. Bu rakam 2022 yılı sonuna kıyasla yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor ve 8,8 milyon kişinin eklenmesiyle kuruluşun kayıt tutmaya başlamasından bu yana en yüksek orana ulaştı. Zorla yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 40’ını çocuklar oluşturuyor. Her 69 kişiden biri ya da tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5’i şu anda zorla yerinden edilmiş durumda. On yıl önce yerinden edilenlerin toplam nüfusa oranı her 125 kişiden 1’iydi. Yani on yılda neredeyse iki kat bir artış söz konusu.