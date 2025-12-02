O fabrikanın sahibi de öldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 8 Kasım’da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi’nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı. AA

