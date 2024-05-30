Ömer Pekacar ve Şükran Berk dualarla

Yeni Asya Cemaatinin sevilen isimlerinden Ömer Özgür Pekacar, 27 Mayıs 2024 tarihinde, 86 yaşında vefat etti.

“Kabirde nasıl duruyorsun?”

Şükran Berk Abla arıyor

'Yeni Asya Risale-i Nur'a bağlıdır' 4 Kasım 1937 doğumlu olan Pekacar, uzun yıllar boyunca İzmir Yeni Asya okuyucularının aktif bir kişisi olarak tanınıyordu. Pekacar, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı. Şükran Berk'in cenaze namazı Fatih'de kılındı Öte yandan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Nur talebelerinin ve mazlumların Avukatı merhum Bekir Berk'in muhtereme eşi, Zübeyir Berk’in annesi Şükran Berk 28 Mayıs 2024 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Berk'in cenaze namazı dün (29 Mayıs 2024) Fatih camiinde ikindi namazını müteakiben kılınarak dualarla defnedildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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