Önce hukuk

Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasî, hukukî sıkıntıların çözümünün, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinden geçtiği ifade ediliyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Genel Kurul toplantısında konuştu. Turan, “Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız” dedi.

Turan şöyle konuştu: “Bakın biz sanayici ve iş insanlarıyız. TÜSİAD üyesiyiz. Ama her şeyden önce insanız, bu ülkenin vatandaşıyız. Insanî değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir miras değil, daha iyi bir gelecek bırakmak isteriz. Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız.”

Ortak akılla çözebiliriz

“Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; ne ekonomide ne toplumda ne iç, ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir” diyen Turan, şunları söyledi: “Ayrıca toplumsal kutuplaşmanın yerini, toplumsal uyuma bırakması, siyasette yumuşama ve siyasi alanın genişlemesi, sorunlarımızın çözümünü mutlaka kolaylaştıracaktır. Bu noktada, terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir. Ancak şunu da görelim: izlenmekte olan sürecin başarısı ile, hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır. Biri olmadan diğeri eksiktir. Hukukun üstünlüğünü tesis edersek, tüm sorunlarımızı konuşarak, ortak akılla çözebiliriz.”