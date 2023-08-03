Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanlığına atandı

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu atandı.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı

Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığından korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı tümgeneralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Ahmet Kurumahmut, Tuğgeneral Şefik Atak, Nihat Ergün, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Mustafa Cüneyt Arıkan, Ahmet Gülmüş, Berat Acar, Salih Büyük, Osman Akyıldız, Hacı Halil Osma, Halil Ünver ve Mehmet Zeki Eren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Serhat Sözbir, Ercan Kireçtepe ve Mehmet Emre Sezenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Tümgeneral Göksel Kahya ve Selçuk Aygün, Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Sadık Uygur, Ali Öztürk ve Ender Kartal'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş yaş haddinden emekliye sevk edilen isimler oldu.

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler

Normal bekleme süresini tamamlayarak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Sinan Yayla, Tümgeneral Selami Arslan, Tuğgeneral Ahmet Kasa, Alper Eser, Hikmet Yokarıbaş, Zekeriya Yalçın, Oğuz Baykal ve Mustafa Üstün,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Bülent Turan, Yavuz Kılıç, Fikret Esin, Mustafa Turhan Ecevit, Semih Ozangüç, İmran Alparslan Demirbilek, Fuat Gedik ve Ramis Akın,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Tümgeneral Olcay Yılmaz, Tuğgeneral Necati Gündüz, Bülent Çetin, Tansel Çokuysal ve Durmuş Aydemir."

Bekleme süresini tamamlamadan emekli edilenler

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Tümgeneral Halil Soysal ve Rafet Kılıç, Tuğgeneral Zafer Uğur, Hasan Paçalı, Mehmet Ateş, Erkan Karan, Abdülkadir Fehmi Bilgin, Ender Güner, Mehmet Kurugül, Burak Asal ve Abdülkadir Akturan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Koramiral Aydın Şirin, Tuğamiral Nejat İnanır ve Burak Akçay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş, Ercan Erzincan ve Selahattin Akalp oldu.

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararlar kapsamında, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan listeye göre, bir üst rütbeye yükseltilen general/amiral ve albaylar şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Terfi Ettirilen Korgeneraller

- İrfan Özsert

- Kemal Yeni

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

- Zorlu Topaloğlu

- Sezai Öztürk

- Mustafa Oğuz

Tümgeneralliğe Terfi Ettirilen Tuğgeneraller

- Burhan Aktaş

- Mehmet Özeren

- Özkan Ulutaş

- Mehmet Yasin Kalın

- Faruk Metin

- Mehmet Cafer Aksoytürk

- Ertan İnaltekin

- Subutay Adaş

- Murat Ataç

- Hurşit Ağırcan

- Mücahit Zorlutuna

- Ahmet İbiş

- Hakan Tunç

- Osman Alp

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Şükrü Bilir

- Ferudun Bircan

- Şener Kopal

- Barbaros Dağlı

- İsmail Özcan

- Abdullah Soydemir

- Serkan Bircan

- Murat Yeşilköy

- Üzeyir Durmuş

- Ersin Dinçer

- Bahattin Karademir

- Özkan Şenol

- Mustafa Büyükköroğlu

- Erhan Yeşil

- Barış Terzibaş

- Mustafa Samancı

- Kemal Çakıroğlu

- Ahmet Aşık

- Ahmet Yaşar Dener

- Ufuk Hilmi Orhan

- Ümit Yücelen

- Bülent Tarhan

- Mesut Koçak

- Gaffar Gören

- Ozan Nas

- Turgut Muhammet Çalışkanlar

- Muharrem Eminoğlu

- Ahmet Hatip

- Mehmet Açık

- Ahmet Uğurlu

- Serdar Konak

- Mustafa Yeter

- Erdoğan Çetin

- Coşkun Çelik

- Murat Çatak

- Erdoğan Çatal

- Yunus Gündüz

- Mustafa Sadi Kahyaoğlu

- Hakan Bora Budak

- Hakan Kesgin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral

- İbrahim Özdem Koçer

Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller

- Mehmet Baybars Küçükatay

- Alper Yeniel

- İsmail Güldoğan

- Refik Levent Tezcan

- Ramazan Özoğul

- Hüseyin Tığlı

Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Erhan Akbayrak

- Gökçen Fırat

- Koray Vural

- Kenan Kaan Türkkan

- Ali Tuna Baysal

- Eren Günay

- Zeki Aktürk

- Hamdi Abanoz

- Salim Kalender

- Cemalettin Çiftçi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

- İsmail Güneykaya

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

- Erdoğan Gür

- İsmail Üner

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

- Kemal Turan

- Hayrettin Koca

- Ertunç Ertufanlı

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Kemal Güleç

- Yusuf Karuk

- Hasan Volkan Güleryüz

- Ahmet Seyfi Selçuk

- Ali Kamil Taşlıcalı

- Levent Eğren

- Cuma Göktürk

- Samet Yüksel

- Kadir Bahadır Harmankaya

- Mustafa Kemal Pektaş

- Mustafa Baş

- İbrahim Galın

- Halil Hilmi Öz