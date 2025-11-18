Örtülü harcamada rekor artış

Yeni kurulan ofisler ve dev bir orduya dönüşen danışman ve personel kadrosu ile geniş bir yapıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları, astronomik boyutlara tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımına sunulan ve “Hesabı sorulamayan harcama” olarak nitelendirilen örtülü ödenek harcamasında 2025 yılının Ekim ayında rekor düzeye ulaşıldı. BirGün’ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, kamunun Ocak-Ekim 2025 dönemi harcamalarını içeren raporu açıkladı. Örtülü ödenek kaleminden Ocak-Ekim 2025 döneminde yapılan harcama, 12 milyar 502 milyon 935 bin TL oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.