ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

18 Kasım 2025, Salı 14:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 17'nci toplantısını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun artık son düzlüğe girdiğini belirtti.

Komisyon çalışmaları sonucu hazırlanması gündemde olan, sınırları millet-devlet hassasiyeti ve hükümranlık haklarıyla ihata edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olmasının herkesin ortak kanaat ve kararı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, dürüst ve samimi ölçülerde "Terörsüz Türkiye" hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manasının olmayacağını belirtti.

İmralı’ya gidilmesi tartışmaları ile ilgili Bahçeli şunları söyledi:

“Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem.” 

...

Bahçeli, "Doğru bildiğimiz istikamette, sağlam irademizle, aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Durmayacağız, sinmeyeceğiz, ürkmeyeceğiz, mevzu vatan ve millet olduğu sürece gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız. Şimdi ülkemizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma burayı şereflendiren dava insanlarına sesleniyorum İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine MHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak Bahçeli'nin sözlerini alkışladı.

AA

