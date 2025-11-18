Suya zam devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 20 Kasım 2024’teki oturumunda aldığı kararla suya TÜFE ile Yİ-ÜFE toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam uygulamasına 1 Ocak 2026’dan itibaren de devam edilmesi teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin “hayır” oyuna karşılık İSKİ Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AA

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.