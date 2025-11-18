Asgarî ücret, azamî tartışma

Türkiye bir kez daha tartışmalı bir asgarî ücret sürecine hazırlanıyor. Hükümet, ortaya bir formül koysa da komisyon yapısının nasıl çözüleceğine dair adımlar henüz atılmadı.

Konu ile ilgili Ekonomi yazarı Mehmet Kaya şunları yazdı: “Herkesin gözü-kulağı bu kez her zamankinden daha fazla asgarî ücrete çevrildi. Ana unsur olarak başta metal olmak üzere çeşitli işkollarında grup toplu sözleşmeleri başladı, başlayacak. Asgarî ücretin ne seviyede olacağı bu sözleşmeleri etkileyecek. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl işçi kesimine “beyaz yakalı finansçılar” da eklendi. Onlar da hükümetin, ekonomi yönetiminin kararlılık ölçütü olarak bu ücretin seviyesine bakacaklar. Geçen yıl, düşük bir artış belirlenince bu kesim “kararlılık işareti” saymıştı. Aynı senaryo bu yıl için de geçerli. Aralık ayı yaklaşırken, asgarî ücret, azamî tartışmalı bir süreç olacak gibi görünüyor.” Haber Merkezi

