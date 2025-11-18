"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Asgarî ücret, azamî tartışma

18 Kasım 2025, Salı 19:02
Türkiye bir kez daha tartışmalı bir asgarî ücret sürecine hazırlanıyor. Hükümet, ortaya bir formül koysa da komisyon yapısının nasıl çözüleceğine dair adımlar henüz atılmadı.

Konu ile ilgili Ekonomi yazarı Mehmet Kaya şunları yazdı: “Herkesin gözü-kulağı bu kez her zamankinden daha fazla asgarî ücrete çevrildi. Ana unsur olarak başta metal olmak üzere çeşitli işkollarında grup toplu sözleşmeleri başladı, başlayacak. Asgarî ücretin ne seviyede olacağı bu sözleşmeleri etkileyecek. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl işçi kesimine “beyaz yakalı finansçılar” da eklendi. Onlar da hükümetin, ekonomi yönetiminin kararlılık ölçütü olarak bu ücretin seviyesine bakacaklar. Geçen yıl, düşük bir artış belirlenince bu kesim “kararlılık işareti” saymıştı. Aynı senaryo bu yıl için de geçerli. Aralık ayı yaklaşırken, asgarî ücret, azamî tartışmalı bir süreç olacak gibi görünüyor.” 

Haber Merkezi

