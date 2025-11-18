Yargıya güven azaldı

2024 Hukuk İzleme Raporu; makul sürede yargılanma hakkı ihlalleri, artan iş yükü ve ceza infaz sistemindeki problemler sebebiyle yargıya güvendeki düşüşün sürdüğünü ortaya koyuyor.

İLKE Vakfı, toplumsal meselelerle ilgili bilgi, politika ve strateji üretme misyonu doğrultusunda, Hukuk İzleme Raporları serisinin altıncısını yayınladı. Hukuk İzleme Raporu 2024, hukuk sisteminin güncel problemleri görünür kılarken, özellikle makul sürede yargılanma hakkı ihlalleri, ceza infaz sisteminin caydırıcılığının yetersizliği ve önleyici adalet mekanizmalarındaki eksiklikler sebebiyle yargıya güven probleminin etkisini artırarak devam ettiğini vurguluyor.

Hukuk sistemindeki yapısal aksaklıklar

Raporda bulgular şu şekilde: “Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri: AYM bireysel başvurularında verilen ihlal kararlarının büyük bölümü adil yargılanma hakkına ilişkindir. Makul sürede yargılanma hakkı ihlalleri ise en yaygın sorunlardan biridir. Aşırı İş Yükü ve Personel Eksikliği: Hakim başına düşen yüksek dosya sayısı, adil ve hızlı yargılama süreçlerini zayıflatmaktadır. Özellikle idarî yargıda hâkim açığının karşılanamaması, dava sürelerini belirgin şekilde uzatmaktadır. Cezaevi Nüfusu: Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek cezaevi nüfus oranına sahiptir. Bu durum cezalandırma politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.”

Çocuklar risk altında

Raporun devamında “Suça Sürüklenen Çocuklar: Aile içi şiddet, sosyo-ekonomik koşullar ve madde bağımlılığı gibi faktörler çocukların suça sürüklenmesinde başat rol oynamaktadır. Bu alanda koruyucu ve önleyici sosyal politika yaklaşımlarının güçlendirilmesi gereklidir. Yasal Düzenlemelerin Etkisi: Ekonomik dalgalanmalar sırasında yapılan hızlı ve öngörüsüz yasal değişiklikler, kira uyuşmazlıkları örneğinde olduğu gibi yargısal iş yükünü daha da artırmaktadır. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Yaygınlaşması: Arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim mekanizmaları yargı üzerindeki yükü azaltarak daha hızlı çözümler sunmaktadır. Özellikle sigorta tahkimi, trafik sigortası uyuşmazlıklarında etkin bir çözüm yolu haline gelmiştir” bulgularına yer verildi.

Haber Merkezi