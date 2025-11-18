Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

Ekonomist Dr. İbrahim Can, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sözlerini eleştirdi, hakkında işlem başlatılarak ifadeye çağrıldı.

Finansal yönetim danışmanı İbrahim Can, Karahan’ın “Türkiye’deki yastık altı altın stoku 500 milyar dolar seviyesinde. Bu durum enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” sözleri ile enflasyonun sebebi olarak vatandaşın birikimlerine işaret etmesini eleştirmişti. Merkez Bankası avukatları, Başkan Karahan’ın, “Enflasyonun sebebi, Türk halkı” sözünü söylemediğini, dolayısıyla Can’ın bu mesajına erişim engeli getirilmesini ve hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını istedi. Haber Merkezi

