Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin uygulamanın ne zaman başlayacağını duyurdu.

Bu modelin hem öğrenciler hem de işverenler açısından "kazan-kazan" durumu olduğunu aktaran Özvar açıklamasında “Bizim yapmak istediğimiz şey aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak. Çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

