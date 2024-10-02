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3 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş araç kazasında şehit oldu

02 Ekim 2024, Çarşamba 21:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, şehit Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Geniş için başsağlığı mesajı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ağrı'da görevi esnasında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AA

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