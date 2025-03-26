Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu açıklayarak "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan Bayramı'nın milletçe birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İftar soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. AA

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