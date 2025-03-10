Sabahattin Boyacı'yı dualarla andık

Bir dönem gazetimiz Yeni Asya'nın yönetim kurulu üyeliğini de yapan, aynı zamanda yazarımız olan Sabahattin Boyacı Ağabey vefat yıldönümünde rahmetle yad edildi.

Sabahattin Boyacı ağabey 9 Mart 2021 tarihinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ömrü Risale-i Nur hizmetlerinde geçti Sabahattin Boyacı, 1954 Antalya doğumlu ve Matematik Öğretmeni. Millî Eğitim’de 30 yıl çalışan Boyacı, Ortaokul ve Lise Müdürlükleri ile Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bir yıl İngiltere’de İngilizce matematik eğitimi de alan Boyacı, 35 yıl boyunca Burdur’da Risale-i Nur hizmetleri ile meşgul olmuştu. Sabahattin Boyacı, daha önce yapılan bir röportajında kısa bir süre Medrese-i Yusufiye’de bulunduğunu da belirtmiş ve bu durumu ''Allah (cc) lutfetti'' şeklinde ifade etmişti. Boyacı'nın cenaze namazı 10 Mart 2021'de, Isparta Atabey Pazar Mahalle'sinde kılınmış ve aynı mahallenin mezarlığında dualarla defnedilmişti. M. İSMAİL TEZER - İSTANBUL - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 397

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.