Sağlık Bakanlığı kendini eleştirdi

Sağlık Bakanlığı, hazırladığı faaliyet raporunda hekimlerin istifa etmesi, personel yetersizliği ve performansa dayalı ödeme sistemi gibi konularda kendini eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, hazırladığı faaliyet raporunda hekimlerin istifa etmesi, personel yetersizliği ve performansa dayalı ödeme sistemi gibi konularda kendine eleştiri getirdi. Bakanlığın faaliyet raporlarında 2011’den bu yana “Personel sayısının sağlık hizmet talebi ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması” tespiti yer aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, raporlarda ayrıca 2017’den bu yana sağlıkçıların istifa sebeplerinden gösterdiği performans ödeme sisteminin de eleştirildiği ve konuya ilişkin “Performansa dayalı ödeme sisteminin sistem amaçları, klinik kalite, memnuniyet ve operasyonel etkinlik ve verimlilik gibi göstergeler ile ilişkisinin yeterli olmaması” ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Verimlilik düşük

Sağlık çalışanlarının çalışma alanları dışında görevlendirmeleriyle ilgili şikâyetleri de bakanlığın faaliyet raporlarında son dört yıldır “Mesleki görev tanımlarının açık ve net olmaması” tanımıyla yer aldı. Raporlarda 2019’dan bu yana eğitimli personelden faydalanılamadığına ilişkin tespitler de görüldü. Son üç yıldır yayımlanan raporlarda “Personel arasındaki yüksek lisans, doktora vb. eğitimlerini tamamlayanlardan yeteri kadar faydalanılmaması” itirafına yer verildi. Bakanlığın 2021 faaliyet raporunun zayıflıklar bölümünde de lojman, kantin, kreş, otopark, spor salonu gibi sosyal imkânların yetersiz olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, sağlıkçılara yönelik tutumun da eksik olduğu belirtilerek “Çalışan personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulamaların yetersizliği” değerlendirmesi yapıldı.

11 YILDA 3 BAKAN

11 yıl boyunca AKP iktidarı, iki Sağlık Bakanı değiştirdi. İlk olarak Recep Akdağ’ın yerine 2017’de Ahmet Demircan getirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurulan ilk kabinede ise, mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa atandı.