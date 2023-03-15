Şanlıurfa'da büyük sel afeti: Ölü ve yaralılar var; dereler taştı, alt geçitleri su bastı

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, kent merkezinde alt geçitleri su bastı, bazı araçlar suyun içinde kaldı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

AFAD: 5 ilde kuvvetli yağışlar sürecek

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Şehirde sağanak devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Su dolan alt geçitte mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi.

Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı. Bir süre önce mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan'ın meslektaşlarının desteğiyle kurtarılmasının ardından itfaiye eri Bülent Bulut da kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin alt geçitte yürüttüğü çalışma sırasında bulunan Yusuf isimli bir kişi de ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu görülen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağanak nedeniyle Balıklıgöl taştı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.

Sel nedeniyle çöken yoldan geçen tır suya kapıldı

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Sürücünün kurtarılması ve tırın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden sağanağın sele dönüştüğünü, ekiplerin ihbarlara müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya askeri nakliye uçağıyla 29 AFAD personeli gönderildi

Aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Şanlıurfa'ya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla AFAD personeli ve çeşitli malzemelerin sevki yapıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 29 personel, Yeşilköy'den hareket eden nakliye uçağı ile saat 13.20'de Şanlıurfa'ya hareket etti.

Uçakta ikişer arama kurtarma aracı ve bot da bulunuyor.

Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma sürüyor

Kentte Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi.

Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü.

Sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor. 3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgedeki suyun tahliyesi için pompalar çalıştırılıyor. Bölgede devam eden sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan kentte selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akabe Mahallesi'nde su basan sokaktaki evlerden iş makineleriyle vatandaşların tahliye edilmesini takip etti.

Aynı mahallede botla evlerinden kurtarılan yaşlı vatandaşlar ise dalgıç ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Çok şükür botla kurtarıldık"

Akabe Mahallesi'nde tahliye edilen vatandaşlardan Melek Yıldırım, evinin ikinci katta olduğunu, saat 8'de sokağı ve evini su bastığını söyledi.

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yıldırım, "Uyandığımda evlerimiz su altındaydı, perişanız. Yardım istedik. Çok şükür botla kurtarıldık. Depremi bile unuttuk, her şeyi unuttuk. Beyaz eşyalar, arabalar suyun içindeydi. Rabbim bir daha göstermesin" dedi.

Diyarbakır DİSKİ'den selden zarar gören Şanlıurfa'ya araç ve personel desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği 15 personel, lastik tekerlekli ekskavatör araç, kombine vidanjör, kazıcı yükleyici, 2 pikap ve motopomplar ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.