"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

15 Mart 2023, Çarşamba 16:51
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki şiddetli sağanağın yol açtığı sellerde 11 kişinin vefat ettiği bildirildi.

AFAD'dan aşırı yağışlar sonucu Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

 

Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile toplam 346 personel görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

Öte yandan, ilçe merkezinden geçen derenin taşmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır."

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle vefat edenlerin sayısı 9'a yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Şanlıurfa'da büyük sel afeti: Ölü ve yaralılar var; dereler taştı, alt geçitleri su bastı

    Pakistan'da İmran Han'a yönelik polis operasyonunu askıya alındı

    Avrupa Konseyi: Müslümanlar Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır

    AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

    'Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda'

    Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

    Fenerbahçe, zorlu rövanşta çeyrek final için Sevilla karşısında

    AFAD: 5 ilde kuvvetli yağışlar sürecek

    "Tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor"

    Arjantin'de 3 bin hektarlık alan kül oldu

    Pakistan'da tehlikeli saatler devam ediyor - Cumhurbaşkanı Alvi: "Endişeliyim"

    Borrell: Filistinlilerin böyle bir çaresi yok

    'Azerbaycan, Almanya ve AB için önemi artan bir ortak'

    Rusya-Ukrayna savaşı için "toprak anlaşmazlığı" dedi

    Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

    Litvanya, Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

    Ümit verici bir çalışma

    Depremzedeler için Sierra Leone’da Kur’an-ı Kerim okundu

    En Çok Okunanlar

    Esmanur Adıbelli

    Hatice Öztürk’ün ardından
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, seçim, pahalılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ümit verici bir çalışma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din düşmanları ve “sâdık ahmak”lar
    Ahmet BATTAL

    Ekşi Sözlükten aganiye
    Raşit YÜCEL

    “Nur Dağı” mı?
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetin rotası ile oynamak
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten üstün saadet var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Şu fânî masnuat fenâ için değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.