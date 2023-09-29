Sarayın kaç uçağı var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan otomobil, uçak ve diğer ulaşım araçlarının sayısını sordu.

Ersever, “Söz konusu tarihlerde bu araçların satın alınma ya da kiralanma tarihleri ile araç türlerine göre dağılımları nedir? Satın alma ve kiralamalar hangi tarihte ne usulle yapılmıştır? Satın alma veya kiralamalara ilişkin bedeller nedir?” sorularını da yöneltti. T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Ersever’in soru önergesini tek cümleyle yanıtlayan Yılmaz, yanıtında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir.” Haber Merkezi

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