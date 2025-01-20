Saraylar para yutuyor

İktidarın Ahlat Köşkü ve Marmaris’teki yazlık tesis için bugüne kadar harcadığı paralar ortaya çıktı. Saraylar için bu yıl 1 milyar liranın üstünde bir harcama yapılacak.

Şatafat tam gaz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı “2025 Yılı Yatırım” programı yayınlandı. Bitlis’teki, Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri projesi de programda yer aldı. Ancak yine maliyeti değişti, proje teslimi ertelendi. Ahlat Köşkü, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre, 662 milyon 400 bin TL’ye mal olacaktı. 2022 yılı sonuna kadar, proje için 557 milyon 400 bin TL harcanmıştı. 2023 yılı için ayrılan 105 milyon TL ödenek ile proje tamamlanacaktı. Bu da olmadı, 2024 yılı sonunda 577 milyon 250 bin TL harcandı. Yatırım Programı’nda rakamlar güncellendi.

Bakım onarım masrafları dudak uçuklattı

Nefes’te yer alan habere göre; 2018 yılının yatırım programına giren ve “Erdoğan’ın yazlığı” olarak tarif edilen Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konukevi, 2024 yılında tamamlandı. 2018’te bir yıl süreyle 150 bin TL’ye yapılması öngörülen konukevi için altı yılda toplam 725 milyon 362 bin 738 TL harcandı. Okluk Devlet Konukevi için 2024’te 40 milyon harcama yapıldı. AKP iktidarının şatafat simgelerinden birisi haline dönüşen Cumhurbaşkanlığı sarayları bakım onarım masrafları bir kez daha dudak uçuklattı. Yatırım programına göre Ankara, İstanbul, Muğla ve Bitlis’te yer alan binalar için toplam 1 milyar 38 milyon 939 bin 546 TL harcanacak. Dört yapı için 2024 yılında 132 milyon 939 bin 546 TL harcanmıştı.

Haber Merkezi