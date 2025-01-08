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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Şatafat tam gaz

08 Ocak 2025, Çarşamba 10:12
ALIM GÜCÜ GÜNDEN GÜNE DÜŞEN HALK GEÇİM DERDİNDEYKEN, DEVLET KURUMLARI İSRAF VE ŞATAFATTA YARIŞIYOR

Halk kuru ekmek yesin

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "TRT, ‘Selâhaddin Eyyubî’ dizisi için kostümlere 12 milyon lira harcamış. Adeta, ‘Halk kuru ekmek yerken sarayda pasta kesiliyor’. TOKİ’nin 33,5 milyar liralık alacağını tahsil edememesi, ÇAYKUR’un 25 milyar liralık borcunun ödenmemesi, PTT’nin zararda dibe vurması. Devlet kurumları batıyor, ama şatafatından taviz vermiyor” dedi.

 

Açgözlülük suçlaması

Erdoğan marketleri ve esnafı suçlayarak "Zamların sebebi ekonomiden ziyade açgözlülük" dedi. Yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Asgarî ücretteki artış sebebi ile maliyet belki 2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabiliyor. Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten kaynaklandığı aşikârdır" dedi.

***

Şatafat tam gaz

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay’ın KİT raporlarına dikkat çekerek, “Devlet kurumları resmen ‘batıyor, ama şatafatından taviz vermiyor’ modunda” dedi.

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ekonomi verileri üzerinden iktidarın politikalarını eleştirdi. Genç, “Halk borçtan boğuluyor ama hükümet hâlâ pembe tablo çizmeye çalışıyor. Dış borç stokumuz 525,8 milyar dolara yükseldi. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de bu rakam sadece 131,8 milyar dolardı. Yani 394 milyar dolarlık bir borç artışı var. ‘Faiz lobisi’ diyorlardı ya, asıl lobinin kim olduğunu hepimiz çok iyi görüyoruz. Bu borçların faizi için bugüne kadar 245 milyar dolar ödendi. Faiz lobisiyle mücadele ettiklerini söyleyenlerin aslında lobinin kendisi olduğunu görmek için ekonomist olmaya gerek yok!” dedi.

Devlet kurumları resmen batıyor

Genç Sayıştay’ın Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) raporlarıyla ilgili, “2024’te Türk lirası alım gücünü tamamen kaybetti. Ekonomiyi simit hesabıyla anlatmaya alışkınlar, ama artık simit bile lüks oldu. Sayıştay raporları ise ayrı bir komedi! TMO borç içinde, TRT harcamaları yüzde 90 artmış. Hatta ‘Selahaddin Eyyubî’ dizisi için kostümlere 12 milyon lira harcamışlar. Hani diyoruz ya, ‘Halk kuru ekmek yerken sarayda pasta kesiliyor’ diye, işte bunun resmidir. TOKİ’nin 33,5 milyar liralık alacağını tahsil edememesi, ÇAYKUR’un 25 milyar liralık borcunun ödenmemesi, PTT’nin zararda dibe vurması… Devlet kurumları resmen ‘batıyor ama şatafatından ödün vermiyor’ modunda!” ifadelerini kullandı.

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Yine başkasını suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verilerinin enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını teyit ettiğini söyledi. Erdoğan, “Asgari ücretteki artış sebebi ile maliyet belki 2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabiliyor. Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten, tamahkarlıktan ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikârdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - aa

AA

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