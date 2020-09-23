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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Seçmenin yüzde 20’si adres arıyor

23 Eylül 2020, Çarşamba
MetroPoll Araştırma Şirketi Kurucusu Özer Sencar, Kararsız seçmen ve protesto oyunun yüzde 20 gibi bir yüksek orana ulaştığına dikkat çekti.

MetroPoll Araştırma Şirketi Kurucusu Özer Sencar, ağustos ayında yapılan araştırmada çıkan çok çarpıcı bir veriyi açıkladı. Sputnik’te yer alan habere göre, kararsız seçmen ve protesto oyunun yüzde 20 gibi bir yüksek orana ulaştığına dikkat çeken Sencar, şöyle devam etti: “CHP ve İYİ Parti’nin oyunu arttırabilmesinin tek yolu, bu 2 yıldır anketlerde çıkan yüzde 20 civarındaki kararsız, protesto oyu. Onlara derdini anlatmak zorundalar. Bu yüzde 20’nin bir kısmı sandığa gitmeyecek. Ama en az 12-13 puanı oy kullanacak. Pasta küçük ama kimin ne alacağı sonucu belirler” dedi.

Hedefler üzerinde uzlaşmaları gerekir

“Bu kitlenin 7-8 puanı AK Parti’den uzaklaşan kitle” diye sözlerine devam eden Sencar, sölerini şu şekilde tamamladı: “2-3 puanı olay bazlı AK Parti’ye gidebiliyor, sonra dönüyor. Ayasofya olayı gibi. 15 puanlık bölümü gidecek yer arıyor. Muhalefet bunlara etkili bir şey söyleyebilmiş değil. Ve muhalefet hala Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kabiliyetini anlayabilmiş değil. Millet İttifakı’nın ayrım yapmadan bir demokrasi ittifakı olarak herkesi içlerine almaları gerekir. Güçlü liderler rakiplerini de seçebilen liderlerdir. Aday etrafında politika üretmek her zaman yıkılabilir. Hedefler üzerinde uzlaşmaları gerekir.”

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