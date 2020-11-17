"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Şehit Abdurrahman Topuksuz dualarla memleketine uğurlandı

17 Kasım 2020, Salı 11:59
Hakkari'de, Irak sınır hattında taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşı dualarla Van'dan memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz dualarla uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen uğurlama merasiminde, şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan Topuksuz'un naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Şehidi uğurlama merasimine, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vaniköy Camisi yangını elektrik tesisatından çıktı'

    ABD ordusu dünya genelinden veri topluyor iddiası

    Salgın şartlarının ağırlaştığı Rusya'da son durum?

    Sinop'ta zorlu saatler

    Şehit Abdurrahman Topuksuz dualarla memleketine uğurlandı

    Milli Takım, 586. maçında Macaristan karşısında

    Reform paketleri çözüm getirmedi

    Amaç kalitesi, hayat kalitesini ortaya koyar

    Millî Eğitim’de liyakatsiz kişiler tayin ediliyor

    Hukuksuz kararlar cebimizi de boşaltıyor

    2021 için kıtlık uyarısı

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    AB'den bir aşı sözleşmesi daha

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 55 milyonu aştı

    İsrail, ABD, Bahreyn yetkilileri Kudüs'te toplanacak

    Benzine 32 kuruş indirim

    BM ve AB'den İsrail'e tepki

    Kovid-19 aşısına ilişkin bir açıklama da Moderna şirketinden

    Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Üçüncü kuşun tedavisi
    Faruk ÇAKIR

    Bunlar da güzel haber
    Ali FERŞADOĞLU

    Erken seçim videosuna “dünyevî” tepki!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân uçaktan bahseder mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir çift demokrasi oyunu
    Genel

    Reform paketleri çözüm getirmedi
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır
    Osman ZENGİN

    Ömer Yavuzyiğitoğlu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.