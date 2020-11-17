Şehit Abdurrahman Topuksuz dualarla memleketine uğurlandı

Hakkari'de, Irak sınır hattında taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşı dualarla Van'dan memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz dualarla uğurlandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen uğurlama merasiminde, şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan Topuksuz'un naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi. Şehidi uğurlama merasimine, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. AA

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