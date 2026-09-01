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1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Gazze’de can kaybı 73 bini aştı

01 Eylül 2026, Salı 15:23
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 462’ye, yaralı sayısı 174 bin 509’a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze’ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi can verdi, 13 kişi yaralandı. Daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de öldüğü bildirildi.

Bina çökmelerinde 34 kişi öldü

Bakanlık, ayrıca bir kişinin bina çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, “Bina çökmeleri sebebiyle ölenlerin sayısı 34’e yükseldi” açıklamasını yaptı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 326’ya, yaralı sayısının ise 4 bin 398’e ulaştığı aktarıldı. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze’de enkaz altından 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

AA

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