Gemi faciasında son durum

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gemi 550 metre derinlikte

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen bir cisim belirlendiğini söyledi. Erhürman; "550 metrede tesbit edildi. 514 düşünülüyordu ama akıntıyla beraber 550 metrede olduğu değerlendiriliyor. Çok teknik ve hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Çok kısa sürede sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Yarın itibaren Alemdar gemisinin burada olması bekleniyor. Gece dahil çalışma devam edecek. Şuan itibariyle 550 metrede tesbit edildi. Değerlendirmemiz o yönde. Kesin açıklamamız daha sonra. Öte yandan Erhürman konuşması sırada kazazede ailelerin tepkisiyle karşılaştı.

20 kişi hâlâ kayıp

Erhürman, "Net rakamlar, hiçbir tartışmaya açık olmadan ortadadır. 20 insanımız şu anda ulaşamadığımız durumdadır. 8 insanımız vefat etti, hepsi teşhis edildi ve cenazeleri de taşınmaya başladı. Acıyı yüreğimde hissediyorum. Bu, anlatılabilir bir acı değildir. Ancak şu anda bütün konsantrasyonumuz, bu derinlikteki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Aynı şekilde idari ve teknik çalışmalar da devam ediyor" ifadelerini kullandı. Deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip” dedi.

Yargı süreci devam ediyor

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

Nuray Zeytun

Nihat Balyemez

Reyhan Verim

Gülcan Gürel

Hüseyin Özdemir

Fahri Ateş

Nisa Toker

Nurcan Haliloğlu