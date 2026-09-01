"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Gemi faciasında son durum

01 Eylül 2026, Salı 17:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gemi 550 metre derinlikte

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen bir cisim belirlendiğini söyledi. Erhürman; "550 metrede tesbit edildi. 514 düşünülüyordu ama akıntıyla beraber 550 metrede olduğu değerlendiriliyor. Çok teknik ve hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Çok kısa sürede sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Yarın itibaren Alemdar gemisinin burada olması bekleniyor. Gece dahil çalışma devam edecek. Şuan itibariyle 550 metrede tesbit edildi. Değerlendirmemiz o yönde. Kesin açıklamamız daha sonra. Öte yandan Erhürman konuşması sırada kazazede ailelerin tepkisiyle karşılaştı.

20 kişi hâlâ kayıp

Erhürman, "Net rakamlar, hiçbir tartışmaya açık olmadan ortadadır. 20 insanımız şu anda ulaşamadığımız durumdadır. 8 insanımız vefat etti, hepsi teşhis edildi ve cenazeleri de taşınmaya başladı. Acıyı yüreğimde hissediyorum. Bu, anlatılabilir bir acı değildir. Ancak şu anda bütün konsantrasyonumuz, bu derinlikteki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak. Aynı şekilde idari ve teknik çalışmalar da devam ediyor" ifadelerini kullandı. Deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip” dedi. 

Yargı süreci devam ediyor

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

Nuray Zeytun

Nihat Balyemez

Reyhan Verim

Gülcan Gürel

Hüseyin Özdemir

Fahri Ateş

Nisa Toker

Nurcan Haliloğlu

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mutfakta zam bitmiyor

    KYK yurt ücretlerine zam

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor

    Bu yıl 46 düzensiz göçmen tehlikeli göç yolculuğunda öldü

    "Frank işareti kalp krizi belirteci değil"

    Dünya genelinde e-posta trafiği durma noktasına geldi

    'İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var'

    ABD-Büyük Kanyon'da sel: 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp durumda

    'ABD taahhütlerine dönerse derhal adım atacağız'

    Gemi faciasında soru işaretleri

    Ali Haydar Haksal dualarla uğurlandı

    Yine tehditler savuruyor, Netanyahu tüm tuşlara basıyor

    Komutanlar isyanda: İran’a karşı savaşı sürdüremeyiz

    “Vira bismillah” zamanı

    Meclis’ten kaçırılarak dış politika yürütülemez

    Çiftçiler: Destek yerine gübreyi, mazotu, elektriği düşürün

    DP lideri Gültekin Uysal: Allah milletimizi facialardan korusun

    "Kaptan havanın müsait olmadığını görüp dönmeliydi"

    Yaz aylarında elektrikli araç kullananlar dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor
    Genel

    'ABD taahhütlerine dönerse derhal adım atacağız'
    Genel

    "Frank işareti kalp krizi belirteci değil"
    Genel

    Dünya genelinde e-posta trafiği durma noktasına geldi
    Genel

    Ali Haydar Haksal dualarla uğurlandı
    Genel

    'İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var'
    Genel

    ABD-Büyük Kanyon'da sel: 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp durumda
    Genel

    KYK yurt ücretlerine zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.