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Mutfakta zam bitmiyor

01 Eylül 2026, Salı 15:40
Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları mutfak bütçesini zorlamaya devam ediyor. Yumurtanın fiyatı bir ayda yüzde 37,8, tavuk etinin fiyatı ise yüzde 7 arttı.

Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları mutfak bütçesini zorlamaya devam ediyor. Geçen ay kuru soğandaki yükseliş öne çıkarken, bu ay en yüksek fiyat artışı yumurtada görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı verilere göre yumurtanın fiyatı bir ayda yüzde 37,8 yükselirken, 30’lu kolinin ortalama maliyeti 200 liranın üzerine çıktı.

YUMURTANIN ADET FİYATI 6 LİRA 71 KURUŞA ÇIKTI

Son bir aylık verilere göre market ve pazarlarda en fazla fiyat artışı yumurtada kaydedildi. Yüzde 37,8 zamlanan yumurtanın adet fiyatı ortalama 6 lira 71 kuruşa yükseldi. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında 30’lu yumurta kolisinin maliyeti 200 liranın üzerine çıkıyor. Böylece temel protein kaynaklarından biri olan yumurtadaki fiyat artışı doğrudan hane bütçelerine yansıyor.

TAVUK ETİNE YÜZDE 7 ZAM

Beyaz et fiyatlarında da artış yaşandı. Tavuk eti ihracatında uygulanan aylık kotanın 10 bin tondan 50 bin tona yükseltilmesinin ardından iç piyasada tavuk eti fiyatları yüzde 7 arttı. Temel gıda ürünlerinde art arda yaşanan fiyat artışları tüketicinin alım gücü üzerindeki baskıyı artırırken, üretici fiyatları ile market raflarındaki satış fiyatları arasındaki fark da tartışılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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