En büyük mesele, geçim olmadığı için seçim

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Özel, “Vatandaşın en büyük meselesi seçim ama geçim olmadığı için seçim. Bu iktidardan umut kalmadığı için, geçinebilmek için bir seçim ve bir iktidar değişikliği istiyor. Pazara giden, markete giden, kira ödeyen, çocuğunu okutan biliyor. Gelip geçici olmayan, kalıcı olan, çok yönü olan, bitmek bilmeyen ve anlayış değişmezse bitmeyeceği çok belli olan bir krizi yaşıyor vatandaşlarımız. Emekli ayın ortasını görmeden parasını tüketiyor. Asgarî ücretli maaşı kiraya, faturaya, borca paylaştırıyor, bazen hiçbirine yetmiyor. Ücretliler, maaşını cebine koymadan üç maaşlık gelir vergisini bir yılda ödüyor. Borçla ayakta kalan vatandaş, bir kredi kartını diğeriyle kapatmaya, nakit avansla eski borcunu çevirmeye çalışırken yüzde 90’larda faiz ödemesiyle karşı karşıya kalıyor. Borç, borcu doğuruyor, kartopu gibi büyüyor” dedi.

Ankara - Anka