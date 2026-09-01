KYK yurt ücretlerine zam

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin ödediği barınma ücretlerine zam yapıldı. Aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi.

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların ücretlerinde artış yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin aylık yurt ödemeleri yükseldi. YÜZDE 23,3 ZAM YAPILDI Yapılan zamla birlikte daha önce aylık 1290 TL yurt ücreti ödeyen üniversite öğrencileri, yeni eğitim-öğretim döneminde 1590 TL ödeme yapacak. Böylece öğrencilerin aylık yurt gideri 300 TL artmış oldu. 1290 TL’den 1590 TL’ye yapılan artış, yaklaşık yüzde 23,3’lük zam anlamına geliyor. Haber Merkezi

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