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31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Eski İsrail Başbakanı Bennett: ABD'de İsrail denilince akla "soykırım" ve "bebek katilleri" geliyor

31 Ağustos 2026, Pazartesi 13:28
Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, İsrail'in ABD kamuoyunda olumsuz bir marka olduğunu belirterek, İsrail denilince akla "soykırım" ve "bebek katilleri" geldiğini söyledi.

İsrailli gazeteci Itay Segal'in podcast programında konuşan Bennett, İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti.

Bennett, "Bir Amerikan öğrenciye 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri'. Durum bu." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini belirten Bennett, Netanyahu hakkında, "O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum." diye konuştu.

AA

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