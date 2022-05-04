Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Şehit Bahadır'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin kardeşi Yasir Bahadır, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Bahadır'ın cenazesi, Yalova'ya gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Şehidin evi bayraklarla donatıldı

Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evi de bayraklarla donatıldı.

Sabah saatlerinde acı haberin ulaştığı ilçede, belediye ve vatandaşlar tarafından sokak ve şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Sultaniye Mahallesinde ikamet eden aileyi yakınları yalnız bırakmadı.

Yeğeninin 4 ay önce Suriye'ye gittiğini anlatan amca İbrahim Bahadır, Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.

Terör örgütünün son çırpınışlarını yaptığını ifade eden Bahadır, "Biz ordusu millet olan bir devletiz. Çünkü hepimiz askeriz. Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Türkiye düşmanları şunu hiçbir zaman unutmasın, kesinlikle başarılı olamayacaklardır. Allah ordumuza zeval vermesin." diye konuştu.

Şehit Teğmen Bahadır'ın, ailenin isteği üzerine Sultaniye Merkez Caminde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sultaniye Mezarlığına defnedileceği belirtildi.