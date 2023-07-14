Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yüz binlerin katılımıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü vefat etti. Seyyid Abdulbaki Erol’un vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik’teki hastaneye akın etti.

Adıyaman’a gidemeyecekler için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii’nde Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin cenaze namazı kılındı. 80 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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