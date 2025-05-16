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Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü...

16 Mayıs 2025, Cuma
İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve 77'nci yılında Nekbe'yi (Büyük Felaketi) protesto etti.

Ramallah kenti başta olmak üzere, Batı Şeria’daki kent, belde ve Filistin mülteci kamplarında, çeşitli gösteriler düzenlendi.

 

Filistin yönetimi ile grup temsilcileri Ramallah’ta bulunan Yasir Arafat’ın kabrine çiçek bırakırken, Nekbe’nin 77’inci yılına atfen, yerel saatle 12.30’da 77 saniye süren bir siren çaldı.

 

Ramallah’ın el-Menara Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, geri dönüş hakkını ve saldırıların sonra ermesini talep eden sloganların yer aldığı afişler ve dövizler taşıdı.

 

Burada bir konuşma yapan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, “Bugün Nekbe'nin 77. yıl dönümünü anıyoruz. Yaşanan acılara, verilen fedakarlıklara, işgalcilerin halkı dağıtma ve davayı sona erdirme çabalarına rağmen halkımız direndi, toprağına ve haklarına sahip çıktı.” dedi.

 

Alul, sivil direnişe itibarın iade edilmesi çağrısı yaparak, “Tüm yaşananlara rağmen halkımız haklarına sıkı sıkıya sarılıyor ve ne kadar sürerse sürsün, özgürlük ve bağımsızlık için çabalamaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

 

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkı zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle, 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

AA

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Yorumlar

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  • S.topuz

    16.5.2025 06:13:03

    😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZÂLİM ve KÂTİLLERİ! İyi ki ÂHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KÂTİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌🌹🤲🌹❤🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli hâlin, sivel küfri veddalâl! Küfür ve DALÂLET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

  • S.topuz

    16.5.2025 06:08:42

    Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları, katliam ve kıyımları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?... Yuuuh, yuuuuh, yine yuuuuh.

  • S.topuz

    16.5.2025 06:08:09

    "ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😭😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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