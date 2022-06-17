Sığınmacı sayısında dünya birincisiyiz

UNCHR verilerine göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 100 milyonu aştı. 3 milyon 800 bin sığınmacının bulunduğu Türkiye, dünyada sığınmacıların sayısının en yüksek olduğu ülke.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Perşembe günü açıklanan Küresel Eğilimler Raporu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Afrika ülkelerinden Afganistan'a kadar dünyanın farklı bölgelerindeki acil durum ve krizler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının Mayıs 2022 itibarıyla 100 milyonu aştığı belirtildi. Rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden oldu.

En yüksek olduğu ülke Türkiye

Rapora göre, yaklaşık 3 milyon 800 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye bu konuda dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi 1 milyon 500 bin civarında sığınmacı barındıran Uganda ve yine aynı sayıda sığınmacıyı ağırlayan Pakistan takip ediyor. Almanya'da ise 1 milyon 300 bin civarında sığınmacı yaşıyor.