Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

BASİRETSİZ POLİTİKALARLA TAHRİK EDİLİP TIRMANDIRILAN SURİYE İÇ SAVAŞININ YOL AÇTIĞI SIĞINMACILAR MESELESİ ŞİMDİ DE YENİ PROVOKASYONLAR İÇİN KULLANILMAYA ÇALIŞILIYOR.

SIĞINMACI GÖÇÜ DE YÖNETİLEMEDİ

İKTİDARIN öngörüsüz Suriye politikası bu ülkedeki iç savaşın 11 yıl içinde daha da alevlenmesine sebep olurken, savaşın doğurduğu sığınmacı göçünün planlı ve tutarlı politikalarla yönetilememesi ve dahası istismarına çalışılması, Türkiye’yi bu konuda da bir gerilim ortamına sürükledi.



Sığınmacı meselesi birbirini besleyen karşılıklı istismar ve tahriklerle değil, vicdanî ve insanî yaklaşıma dayalı gerçekçi politikalarla çözülür.

KARDEŞ KARDEŞE KIRDIRILMASIN

Bir tarafta iktidarın samimiyetsiz ve ikiyüzlü politikaları, diğer tarafta bazı muhalefet aktörlerinin pompaladığı “sığınmacı düşmanlığı,” kardeşi kardeşe kırdırmayı hedefleyen yeni tahriklere davetiye çıkarırken, bu konuda da vicdan-sağduyu eksenli yaklaşımların önemi vurgulanıyor.