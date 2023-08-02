Şile sahilindeki top mermileri patlatıldı

Top mermilerinin kontrollü şekilde imhası sırasında yaşanan patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Şile'de tespit edilen top mermileri denizde kontrollü şekilde imha edildi. Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, işaretlenen alanda belirlenen 28 patlamamış top mermisinden 8'ini bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı. Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinin kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı. Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı. Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri, sualtında bulunan top mermilerinin tamamını fünyeyle birbirine bağladı. Denizdeki top mermileri fünye ile kontrolü şekilde patlatıldı. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi. Top mermilerinin imha edilmesi anı görüntülendi. AA

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