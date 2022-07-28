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29 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Şirketlerin ilk KKM kazancı: % 32

28 Temmuz 2022, Perşembe 23:00
Merkez Bankası ağustosta yoğun bir kur korumalı mevduat (KKM) mesaisi yapacak. Şirketlerin döviz mevduat dönüşüyle hak kazandıkları KKM hesaplarında altı aylık ilk vadeler dolmaya başladı. Yoğun katılımın olduğu şubat için ağustosta getiri ödemeleri başlayacak. Dolar/TL şubat başında 13,59 seviyesindeydi.

Dünya’nın haberine göre, AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Ocak sonunda şirketlerin 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerine vergi istisnası sağlanmasıyla birlikteyse şubatta şirketler hızla KKM’ye dönmüştü. Şubat başında 13,59 civarındaki dolar/TL’nin önceki gün itibariyle gördüğü 17,91 lira seviyesi dikkate alındığında ilk KKM vadesi tamamlandığında şirketlerin altı aylık getirisi yüzde 31,79 seviyelerinde olacak. Döviz mevduatından dönüş olduğu için şirketlerin KKM hesabında aradaki kur farkı Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Hesaplamalara göre sisteme şubat başında 1 milyon lirayla giren bir şirketin yatırımı ağustosta 1 milyon 317 bin 900 liraya çıkacak.

Haber Merkezi

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MB enflasyon tahminini yine yükseltti

Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 60,4’e yükselttiklerini bildirdi. 27 Ocak’ta açıklanan ilk raporda bu oran yüzde 23,2’ydi. Nisandaki rapordaysa bu oran yüzde 42,8’e yükseltilmişti. MB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde. Ancak Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’de tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 11 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Haber Merkezi

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