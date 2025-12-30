"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Sistem suçlu üretiyor - Adalet mekanizmasında kaos

30 Aralık 2025, Salı 05:52
İSTİSNA OLMASI GEREKEN TUTUKLU YARGILAMALARIN KURAL HALİNE GELMESİ CEZAEVLERİNDEKİ DOLULUK ORANINI ARTTIRDI. TAHA AKYOL HAPİSHANELERİN DOLULUK ORANINI KARŞILAŞTIRDIĞI YAZISINDA ADALET MEKANİZMASINDAKİ ÇARPIKLIĞI ELE ALDI.

TAHLİYELER YENİ HAPİSLERE YER AÇTI - AVRUPA'NIN ÜÇ KATI ORANINDA DOLULUK VAR

Karar yazarı Taha Akyol, cezaevlerindeki aşırı doluluğun infaz düzenlemeleriyle yönetilmeye çalışıldığını  belirterek, mevcut adalet sisteminin suçlu üreten bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti.

Akyol, “Muhafazakâr adalet!” başlıklı yazısında Türkiye’de infaz kanunlarının sık sık değiştirilmesini ve cezaevlerindeki aşırı doluluğu ele aldı. Akyol, “İnfaz kanunlarıyla oynamak bize mahsus bir âdet. Cezaevleri tıka basa dolunca infaz kanunu imdada yetişir” ifadelerini kullandı. Son düzenlemeyle COVİD Yasası’ndaki ayrımın giderildiğini hatırlatan Akyol, buna rağmen “nihayet yeni 55 bin tahliye ile yeni hapislere yer açıldı” dedi.

Avrupa ortalamasının üç katı

Türkiye hapishanelerinde en çok hapis bulunduran ülke olduğunu belirten Akyol, “Bunu ne Cumhurbaşkanı, ne Adalet Bakanı ağzına alır. Rakamları, Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için hazırladığı Ceza İstatistikleri Yıllığı’ndan aldım. 2024 itibarıyla 100.000 nüfus başına Türkiye cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlü sayısı 356’dır. Avrupa ortalaması ise 122. Görüyorsunuz, hapishaneleri doldurmada “Türkiye Yüzyılı”nı gerçekleştirmişiz!” ifadelerini kullandı.

Dünyada benzeri yok

Yazıda, 2009 yılında Türkiye’de 100 bin nüfusa düşen tutuklu ve hükümlü sayısının 161 olduğu, 2024’te ise bu sayının 356’ya çıktığı hatırlatıldı. Akyol, bu artış için “On beş yılda ahlaki ve toplumsal yapıdaki yozlaşma ile hukuka güvendeki düşüşün göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu. Aynı araştırmaya göre 2005–2024 döneminde cezaevi nüfusunun Türkiye’de yüzde 369 arttığını belirten Akyol, “Dünyada bunun benzeri yok. Bizden sonra yüzde 76 artışla Arnavutluk, yüzde 70 artışla Sırbistan geliyor” dedi.

Ahlaki doku aşınıyor

Akyol, cezaevlerinin dolup taşmasının temel nedenini “toplumdaki şiddet eğiliminin artması” olarak tanımlayarak şunları söyledi: “Toplumsal ve ahlâkî dokudaki çözülme ve hukuka saygı kültürünün erozyonu birinci etkendir. Aşırı siyasî kutuplaşma da değerleri aşındırdı. Kayırmacılık da değerleri aşındırdı. Siyasallaşan yargıya güvenin vahim surette düşmesi de değerleri aşındırdı. Kamu İhale Kanunu’nundaki istisnaların kural haline getirilmesi de değerleri aşındırdı. “Mülakatlar”daki partizanlık da değerleri aşındırdı…” 

Okunma Sayısı: 325
Yorumlar

