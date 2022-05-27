Soros ile iktidar da görüştü

Gezi Parkı davasının 25 Nisan’daki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını cevapladı.

George Soros’un Türkiye’de gizli faaliyetler yürütmüş olduğu iddiasının bir komplo teorisi ürünü olduğunu savunan iş insanı, Soros’un Türkiye ziyaretlerinde hükümet yetkilileriyle de görüştüğünü, en son 2015’te böyle bir görüşme olduğunu bildiğini söyledi.

Hükümetin Batı ülkeleri ile pazarlıklarında rehine olduğu yönünde yorumları eleştiren Kavala, “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

Haber Merkezi