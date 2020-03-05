Tahir Büyükkörükçü Hoca rahmetle yad ediliyor

5 Mart 2011 tarihinde ebedi âleme göç eden Tahir Büyükkörükçü Hoca vefat yıldönümünde rahmetle yad edildi.

Alim ve vaiz olan Tahir Büyükkörükçü, Konya’da dünyaya geldi. 1950’lerden neredeyse vefat ettiği döneme kadar kürsüden insanlara seslendi. Konya, Kapu Camii’nden yaptığı vaazlar, kulaklar yankılandı. BEDİÜZZAMAN'DAN BAHSEDERDİ Merhum Tarih Büyükkörükçü hoca, vaazlarında zaman zaman Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden de bahsetmiştir. Bir vaazında şöyle der: "Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. (Bilmana) 'Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse, Allah'ım şahit ol ben ebedi olarak cehennemde kalmaya razıyım' diyor. Bu söz Bediüzzaman'a ait muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber (Hz. Ebubekir) arasında geçen bütün erbab-ı kemal 'sehafetün nefs' yanı kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekten zerre kadar tereddüt etmemişler." Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.