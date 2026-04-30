Ruşen Çakır: Suya düşen “dindar nesil”

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldiği andan itibaren söz ettiği “dindar nesil” projesinin “fiyasko” olarak nitelendirdi.
Çok acı itiraf - Dine devlet müdahalesi ters tepiyor
Çakır, “dindar nesil” hedefinin başarısızlığını, devletin dinî hayata müdahalesinin ters teptiğini ve bunun sonucunda sadece dindar bir nesil yetiştirilememekle kalmayıp, mevcut dinî hassasiyetlerin de kaybedildiğini ve öfkeli, hınç sahibi bir gençliğin ortaya çıktığını söyledi.