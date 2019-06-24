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24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

TBMM Başkanı Şentop, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

24 Haziran 2019, Pazartesi 00:37
TBMM Başkanı Şentop, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu telefonla aradı. Şentop, görüşmede gayriresmi sonuçlara göre yenilenen seçimi kazanan İmamoğlu'u kutladı.

Şentop, twitter hesabında da "23 Haziran seçimleri, Türkiye’nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüde asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

AA

Etiketler: TBMM, Mustafa Şentop, Ekrem İmamoğlu
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