Tenzil-i rütbe kararnamesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargıyı kapsayan 506 kişilik kararname hazırladı.

Kararnameyle, haklarında birçok iddia bulunan ve HSK’nın soruşturma açtığı yargı üyeleri “tenzil-i rütbe”ye uğradı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire, 480’i adli, 26’sı idari olmak üzere 506 kişilik mazeret kararnamesini açıkladı. Kararnamede en dikkat çeken değişiklikler İstanbul’da yaşandı. DW Türkçe’nin haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın “Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet çarkı”na ilişkin HSK’ya yaptığı şikayetin ardından HSK; dönemin sulh ceza hakimi Sidar Demiroğlu’nu açığa almıştı. HSK, mazeret kararnamesinde ise Uçar’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Anadolu Savcısı Gökalp Kökçü’yü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine gönderdi. Kökçü, başta Dilan/Engin Polat çifti olmak üzere fenomenler hakkında yürütülen kara para ve örgüt soruşturmasının başındaydı. Yine Anadolu Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne düz savcı olarak atandı. Bayhan, Uçar’ın HSK’ya yaptığı şikayetin ardından HSK müfettişleri tarafından tanık olarak dinlenmişti. Bu görevden almaların Anadolu Adliyesi’nde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.