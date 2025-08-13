"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı

13 Ağustos 2025, Çarşamba
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Türkiye’nin deprem hazırlığı konusunda yeterli adımlar atmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Gökçe, “Deprem riski yüksek şehirlerimiz için ciddi bir afet eylem planı çıkartılmadı. Deprem uzmanlarına danışılmadı hatta deprem riskine dikkat çeken uzmanlara “profesör müsveddesi” denildi.

Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı. Depremden etkilenecek şehirlerdeki altyapının doğuracağı büyük sorunlara karşı tedbir alınmadı.

Risk azaltma ve hazırlanma alanında neredeyse hiçbir şey yapılmadığı gibi afet sonrası yönetimi açısından da 1 yıl öncesinden daha iyi değiliz. AFAD başta olmak üzere kurumlar 6 Şubat tecrübesiyle yenilenerek, 6 Şubat tarihinden daha etkin, daha güçlü hale getirilmedi” dedi.

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15'i ''yardım bekleyenler'' olmak üzere 53 Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı

    Cemevi’nden ezan tartışması

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?
    Genel

    Aşırı sıcak günler devam edecek
    Genel

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı
    Genel

    YKS tercih sürecinde son gün
    Genel

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov
    Genel

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.