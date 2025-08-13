İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Türkiye’nin deprem hazırlığı konusunda yeterli adımlar atmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Gökçe, “Deprem riski yüksek şehirlerimiz için ciddi bir afet eylem planı çıkartılmadı. Deprem uzmanlarına danışılmadı hatta deprem riskine dikkat çeken uzmanlara “profesör müsveddesi” denildi. Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı. Depremden etkilenecek şehirlerdeki altyapının doğuracağı büyük sorunlara karşı tedbir alınmadı. Risk azaltma ve hazırlanma alanında neredeyse hiçbir şey yapılmadığı gibi afet sonrası yönetimi açısından da 1 yıl öncesinden daha iyi değiliz. AFAD başta olmak üzere kurumlar 6 Şubat tecrübesiyle yenilenerek, 6 Şubat tarihinden daha etkin, daha güçlü hale getirilmedi” dedi. İstanbul - Anka

