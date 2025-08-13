"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Cemevi'nden ezan tartışması
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Cemevi’nden ezan tartışması

13 Ağustos 2025, Çarşamba
Çorum’un Tarhan Köyü’nde cami hoparlörleri geçici olarak cemevi çatısına konuldu. Ezan yayını sonrası valilik soruşturma başlattı, tepkiler geldi.

Yeni Asya - Nurseza PARLAKOĞLU

Çorum’un merkeze bağlı Tarhan Köyü’nde cami hoparlörleri tadilat nedeniyle geçici olarak Cemevi çatısına takıldı. Hoparlörden ezan okunması üzerine valilik inceleme başlattı. Alevi kurumları “inanç dayatması” tepkisi gösterirken, bazı isimler ise uygulamayı savundu. 

Valilik soruşturma başlattı

Çorum Valiliği, Tarhan Köyü Cemevi hoparlöründen ezan okunmasıyla ilgili köy muhtarı ve ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlattı. Valiliğin yazılı açıklamasında, “Cami onarılana kadar hoparlörlerin cemevine takılmasına köy ihtiyar heyetince karar verildiği anlaşılmıştır. Ses yayın sistemi uygun bir yere monte edilmek üzere derhal sökülmüştür. Kararı alan ve uygulayan köy muhtarı ile ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. İddialara göre, Valiliğin gece saat 1’de Karakol Komutanı’nı göndererek muhtara hoparlörü söktürmesi tepki çekti. Olayın büyütülmeyerek, suhuletle çözülmesi bekleniyor. 

“Dayatma kabul edilemez”

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri , Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Türkiye Alevi Federasyonu, konu ile ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, cemevinin hoparlöründen ezan okutulmasının “Alevi inancına açık saldırı” olduğu söylendi. Alevi kurumları, Tarhan Köyü’nde yeni seçilen köy muhtarının cemevinin hoparlöründen ezan yayınlatmaya başlamasını, “basit bir ses yayını” değil, sistematik bir inanç dayatması olarak tanımladı. Açıklamada, “Biz Alevi kurumları olarak açıkça ilan ediyoruz; cemevimize yapılan bu saldırıyı reddediyoruz. Bu karar derhal geri çekilmelidir. Alevi köylerinin inanç mekânlarına yönelik her türlü dayatmaya karşı örgütlü tepkimizi sürdüreceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

ŞAHİN: YAPILAN SORUŞTURMA İSLÂM’A AYKIRIDIR

Alevi araştırmacı-yazar Av. Teoman Şahin ise uygulamanın yanlış yorumlandığını savundu. Şahin, bu konunun Vali Ali Çalgan’ı ilgilendirmeyeceğini ve yapılan soruşturmanın İslâm’a da, laikliğe de aykırı olduğunu vurguladı. “Cemevinde ezan okutulmasından ateistler, Vatikancılar ya da Avrupa emperyalizmi uşağı gruplar rahatsız olabilir ama vali neden rahatsız oluyor?" diyen Şahin, "Bu topraklarda Müslümanlar yaşamıyor mu? Ezan aynı zamanda bizim istiklal ve özgürlüğümüzün simgesi değil mi? Aleviler Müslüman değil mi? Ezan okutamazlar mı? Alevileri dinsizmiş gibi gösteren algılar üreten bürokratları hoş görmemiz mümkün değildir. Çorum böyle bir valiyi hak etmiyor" dedi.

Meclis gündemine taşındı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Anayasası’nın 24’üncü maddesi kapsamında inanç özgürlüğünün güvence altında olduğunu hatırlatan Fırat, Fırat, "Toplumsal barış ve demokrasiden bahsettiğimiz bu günlerde Cemevi hoparlöründen ezan okutulması gibi bir tutum sergilenmesi Alevi toplumunda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir" çağrısı yaptı.

