Terör örgütü PKK ne demek istiyor?

İmralı’da bulunan Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla fesih kararını açıklayan terör örgütü PKK, sürece dair gelecek hafta Meclis’ten geçmesi beklenen çerçeve yasaya dair açıklama yaptı.

AKP’li Metiner’den çarpıcı iddia: “Yasa teklifi Öcalan’ın onayıyla hazırlandı” Açıklamada, “Barış ve demokratik toplum sürecini sadece silahsızlanmaya indirgemek bu sürecin ruhuna uygun değildir. Kök ya da çerçeve yasadan söz etmek bu yasadan sonra başka yasaların çıkacağı ve adımların atılacağını kabul etmektir. Esas yaklaşım ve tutumumuzu yasayı gördükten sonra ortaya koyacağız. Kuşkusuz yasa olumlu olduğunda teşvik edici olacağız ve üzerimize düşeni yapacağız” denildi. Diyarbakır - Anka

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